SEOUL, Südkorea, 14. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Petnow Inc. kündigte an, dass es auf dem MWC in Barcelona den weltweit ersten und einzigen Service zur Identifizierung von Hunden und Katzen mit Hilfe einer App vorstellen und die App in Spanien, Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich zusammen mit der Unterstützung für diese Länder veröffentlichen wird. Die Petnow-App scannt automatisch die Gesichtsmerkmale von Hunden und Katzen, den beiden am häufigsten gehaltenen Haustieren, zur Identifizierung.

Dr. med. Jesse Joonho Lim, der CEO von Petnow Inc. sagte: „Wir sind stolz darauf, unsere Petnow-App in weiteren Sprachen für ein breiteres Gebiet einzuführen, und wir vertrauen darauf, dass sie sich als Ergänzung oder Ersatz für Mikrochips, Anhänger und Halsbänder durchsetzen kann, da die biometrischen Informationen der Tiere dauerhaft und für jedes einzelne Tier einzigartig sind."

Dr. med. Ken Daehyun Pak, der Mitbegründer von Petnow, sagte: „Die zu 99 % genaue biometrische Identifizierungslösung kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, und wir freuen uns darauf, während des MWC Barcelona mit verschiedenen Akteuren der Heimtierbranche sowie mit Regierungsbehörden und Organisationen zusammenzutreffen, die unsere Lösung einsetzen möchten."

Die Petnow-App steht ab dem 28. Februar 2023 in Spanien, Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich zum Download bereit. Es wird den Haushalten kostenlos zur Verfügung gestellt, um die neueste biometrische Identifizierungslösung für Haustiere auszuprobieren. Das Unternehmen wird auf der MWC Barcelona am Stand 7A62 in Halle 7 der Fira Barcelona Gran Via ausstellen.

* * *

Informationen zu Petnow Inc: Petnow Inc. ist ein Unternehmen zur Entwicklung von Haustierkennzeichnungen mit Sitz in Seoul, Republik Korea. Das Unternehmen veröffentlichte im März 2021 auf IEEE Access den ersten Artikel über die KI-gestützte Identifizierung von Hunden anhand von Nasenabdrücken und wurde anschließend auf der CES 2022 zu einem der Preisträger der Best of Innovation gewählt.

Petnow Inc. arbeitet mit Regierungsbehörden und Versicherungsgesellschaften in Korea zusammen, damit seine Lösung zur Identifizierung von Haustieren in das nationale Haustierregister aufgenommen und für die Einführung erschwinglicherer Versicherungspläne für Haustiere genutzt wird, um die Belastung durch Tierarztrechnungen zu verringern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2002080/Petnow_MWC_Press_release.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/petnow-die-einzige-id-app-fur-hunde-und-katzen-kommt-zum-mwc-nach-barcelona-301746755.html