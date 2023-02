JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach einer virtuellen Roadshow mit US-Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Im Kern sei über drei Themen diskutiert worden: Über die jüngste Wandelanleihe, einen aufgeschobenen Jahresausblick auf den Bruttowarenwert und die Werbepläne, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Was ersteres betreffe, sei die Erkenntnis, dass der Zeitpunkt keine Verschlechterung des Geschäftsumfeldes signalisiere./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 14:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2023 / 14:53 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 42,61EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m