JPMORGAN stuft MTU Aero Engines AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Analyst David Perry vermutet in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass nach gutem Lauf der vergangenen Monate Gewinnmitnahmen die Kursschwäche auslösten. Er führte Gründe auf, warum sich der Rückschlag zum Kauf eigne. Der unveränderte Ebitda-Ausblick sei von höherer Qualität und außerdem übertreffe MTU für gewöhnlich seine ersten Zielsetzungen. Er glaubt außerdem, dass der Triebwerksbauer das Gewinn-Niveau aus dem Jahr 2019 schneller wieder erreichen wird als die Konkurrenz./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 20:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2023 / 20:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 219,1EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Perry

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 280

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m