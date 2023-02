Wirtschaft Millionen Tonnen CO2-Speicherung pro Jahr unter Nordsee möglich

Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Unter der deutschen Nordsee könnten laut CCS-Experten etliche Milliarden Tonnen CO2 eingespeichert werden, um die nationalen Klimaziele zu erreichen. Die vorläufigen Schätzungen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe über ein Potenzial von 4 bis 10 Milliarden Tonnen werden gerade vom "Geostor"-Projekt genauer erfasst.



"Die laufenden Arbeiten bestätigen, dass alleine im Buntsandstein jenseits der 12-Meilen Zone einige Milliarden Tonnen gespeichert werden können", sagte Geostor-Projektmanager Klaus Wallmann der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwochsausgabe). "Vor dem Hintergrund gehen wir davon aus, dass sich etwa 30 Millionen Tonnen pro Jahr in der deutschen Nordsee verpressen lassen." Dafür würden "keine Gebiete in Küstennähe" benötigt, sagte der Forscher vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel (Geomar).