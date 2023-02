Halle/MZ (ots) - Sachsen-Anhalts Tourismusbranche hat sich 2022 von denEinbrüchen während der Corona-Pandemie erholt und beinahe wieder dasVorkrisen-Niveau erreicht. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf das StatistischeLandesamt. Demnach zählte Sachsen-Anhalt von Januar bis November 2022 rund 7,4Millionen Gästeübernachtungen. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 waren eshingegen nur 5,9 und 5,8 Millionen gewesen. Im Vergleich zum Vor-Corona-Niveauwar dies ein Einbruch: Noch 2019 hatte Sachsen-Anhalt 8,6 MillionenGästeübernachtungen gezählt."Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr die Gästezahlen von 2019 knackenkönnen", sagte Lars-Jörn Zimmer, Vorsitzender des TourismusverbandsSachsen-Anhalt, der Zeitung. "Wir gehen sehr optimistisch in dieses Jahr." Auchangesichts gestiegener Flugpreise hoffen Branchenvertreter auf einen Schub imInlandstourismus. "Wir hoffen auf den Effekt, dass der Inlandstourismuszunimmt", sagte Andreas Lehmberg, Vize-Geschäftsführer des HarzerTourismusverbands. Zugleich betonte er: "Es gibt aber neue Aspekte, diePrognosen schwierig machen." Die Branche spüre die hohen Energiepreise undaktuelle Kostensteigerungen.Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) sagte der Zeitung: "Esist ein gutes Zeichen für den Tourismus in Sachsen-Anhalt, dass unmittelbar nachBeendigung der Coronabeschränkungen eine Erholung und Wiederbelebung in dem fürunser Bundesland so wichtigen Wirtschaftszweig stattgefunden hat." Er ergänzte:"Wenn das Jahr 2023 ähnlich gut wird wie 2022, sich die Tourismuszahlenstabilisieren und in einzelnen Bereichen noch verbessern, wäre ich sehrzufrieden."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/5441392OTS: Mitteldeutsche Zeitung