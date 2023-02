BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zur Wahlwiederholung:

"In den vergangenen drei Tagen, seit dem Wahlwiederholungstag und dem historischen Sieg für die Berliner CDU, der historischen Niederlage für die SPD, hat man den Eindruck, als ob die Politikerinnen und Politiker - zumindest sehr viele von ihnen, dazu noch die an führender Stelle - die Augen verschließen. Vor der Niederlage und vor dem Wunsch der Wähler nach einem Regierungs- und Politikwechsel. Die rot-grün-roten Parteien wurden abgestraft. Auch in den Bezirken. Doch dort meinen nun etliche Bezirksbürgermeister von SPD und Grünen, sie könnten einfach im Amt bleiben. Durch die Wiederholungswahl sollte bei den Wählerinnen und Wählern in Berlin das Vertrauen wieder hergestellt werden. Die Botschaft "Wir bleiben einfach im Amt, egal wie die Wahl ausgegangen ist", ist verheerend - für die Wähler, für Berlin, aber auch für die Demokratie."