HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Ukraine/ Kriegsziel:

"Erfreulich, dass es am Ende des ersten Kriegsjahres Russland nicht gelungen ist, die Ukraine zu überrennen, die Regierung zu putschen und ein Marionettenregime in Kiew zu installieren. Das ist natürlich auch auf die umfangreichen Waffenlieferungen des Westens zurückzuführen - und die weitere logistische militärische Hilfe, die weit über das Ermitteln von geografischen Koordinaten hinausgeht. Selbst bei schwindender Munition ist es der ukrainischen Armee gelungen, die Front festzuklopfen, die Offensive zu stoppen. Mehr aber wird nicht möglich sein. Schon gar kein Sieg über Russland - wobei sich die Frage stellt, was das sein soll: solch ein Sieg? Lässt sich ein Rückzug russischer Truppen erkämpfen, ohne einen Atomkrieg zu riskieren? Und bleibt Putin so vernünftig, darauf zu verzichten?"/yyzz/DP/he