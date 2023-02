STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Verbrenner-Aus:

"Dass manche am Verbrenner festhalten wollen, ist unverständlich. Die CDU griff Grüne, Linke und Sozialdemokraten an, mit ihrem Votum im Europaparlament Millionen Arbeitsplätze zu gefährden. Doch diese Kritik richtet sich an die Falschen. Seit Jahren ist klar, dass E-Autos die Zukunft gehört. Dass viele deutsche Hersteller den Trend verschlafen haben, liegt nicht an Brüssel. Inzwischen planen die Autokonzerne ohnehin anders. Die meisten haben ihre Lektion gelernt und legen den Verbrenner in der EU zum Teil schon deutlich vor 2035 still. Wer also künftig an Benziner und Diesel festhalten will, der kann auch gleich sein Pferd satteln."/DP/jha