KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zur FDP:

"Seitdem gemeinsam mit der SPD und den Grünen regiert wird, verwässert das Image der Freidemokraten. Selbst liberale Erfolge zahlen nicht mehr aufs eigene Konto ein. Es brauche deswegen mehr "FDP pur" in der Koalition, hört man von klassischen Liberalen in der Partei. Mehr Politik für Pendler, weniger für Klimakleber. Sie fühlen sich von der Wählerwanderung in Berlin bestätigt: Die FDP verliert ihre Wähler nicht an Grüne oder SPD, sondern an CDU und Nichtwähler."