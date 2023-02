"Von wegen Invasion aus dem All! Wenige Tage oder Wochen, bevor Biden seinen Hut für eine zweite Amtszeit in den Ring werfen könnte, schützt er mit der Abschussserie in erster Linie nicht die Nation, sondern seine Aussichten auf eine Wiederwahl. Gewiss kann ihm jetzt niemand mehr Zögerlichkeit beim Einsatz militärischer Gewalt gegen Eindringlinge in den amerikanischen Luftraum vorhalten. Selbst wenn es sich vielleicht nur um Weltraumschrott gehandelt hatte."/yyzz/DP/he

