GOLDMAN SACHS stuft Covestro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Covestro von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen des Potenzials für eine Wirtschaftserholung im zweiten Halbjahr bevorzuge sie weiterhin die zyklischen gegenüber den defensiven europäischen Chemieunternehmen, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Ungeachtet der derzeit fallenden Preise bei einer anhaltenden Nachfrageschwäche seien die Anleger zu vorsichtig und zu sehr rückwärtsgewandt. Akzo Nobel, Covestro und Croda seien die besten Titel, um vom Erholungspotenzial in China zu profitieren, und Akzo zudem der größte Nutznießer der derzeit nachgebenden Preise für Chemie-Rohstoffe./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Covestro Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 41,65EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Georgina Fraser

Analysiertes Unternehmen: Covestro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m