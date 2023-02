DAX – Tritt erneut auf der Stelle

Gold konnte sich nach dem Einbruch zunächst fangen und die latente Unterstützung nutzen um sich zu stabilisieren. Allerdings ist der Preis nun weiter abgebröckelt und zuletzt wurde ein Doji hinterlassen. Entsprechend verunsichert sind die Marktteilnehmer, was bei einer solchen Bewegung nicht verwunderlich ist. Die Indikatoren notieren im überverkauften Bereich und dürften vor Kaufsignalen stehen. Es besteht nun also eine gute Chance, auf ein Wiederaufnehmen des Aufwärtstrends.

Nach einem Shooting-Star vor wenigen Tagen ist der DAX nur zwei Tage lang gefallen. Dies ist die gute Nachricht in der aktuellen Phase. Technisch tritt der deutsche Leitindex nun wieder auf der Stelle. Am gestrigen Handelstag gab es erneut eine Intraday-Stimmungswende, die allerdings keinen Shooting-Star darstellt, da an diesem Tag kein neues Top generiert wurde. Trotzdem ist eine Stimmungswende in dieser Form, kein Stärkebeweis. Die Indikatoren haben Verkaufssignale generiert und zeigen Divergenzen auf. Entsprechend dürfte die aktuell laufende Konsolidierung noch nicht abgeschlossen sein.

Nach einem Shooting-Star vor wenigen Tagen ist der DAX nur zwei Tage lang gefallen. Dies ist die gute Nach-richt in der aktuellen Phase. Technisch tritt der deutsche Leitindex nun wieder auf der Stelle. Am gestrigen Han-

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer