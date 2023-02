Persistent wird in der PEAK Matrix®-Bewertung 2023 der Everest Group als führender Anbieter von Software-Produktentwicklungsdiensten genannt

Pune, Indien, und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Weitere

Anerkennung als Leader in den Kategorien BFSI und Gesundheitswesen



Persistent Systems (https://www.persistent.com/) (BSE: Persistent) (NSE:

Persistent), ein globaler Digital-Engineering-Anbieter, wurde als führend in der

Bewertung Software Product Engineering Services Peak Matrix® 2023® der Everest

Group (https://www.persistent.com/awards-and-recognitions/persistent-recognized-

as-a-leader-in-everest-groups-software-product-engineering-services-peak-matrix-

2023/) genannt.



Persistent fördert Co-Innovation mit einem Schwerpunkt auf der Entwicklung neuer

Produkte für die führenden digitalen Unternehmen von heute. Seine

Engineering-Services für Software-Produkte reichen über alle Phasen des

Produktlebenszyklus hinweg, um die Softwareentwicklung und Initiativen zur

Unternehmensmodernisierung zu beschleunigen, die das digitale Produkterlebnis

des Kunden transformieren.





In ihrer vierten Ausgabe evaluiert die Bewertung Software Product EngineeringPEAK Matrix® der Everest Group die Fähigkeiten und die Marktauswirkungen von 33Serviceanbietern für Software-Engineering-Services insgesamt und in fünfVertikalen: Banking, Finanzdienstleistungen und Versicherung (BFSI),Gesundheitswesen, Unabhängige Softwareanbieter (Independent Software Vendors,ISVs), Medien und Unterhaltung sowie Einzelhandel. Sie bietet eine objektive,datengestützte Bewertung von Dienstleistern basierend auf ihrer Gesamtvision undihren Fähigkeiten sowie Marktauswirkungen über verschiedene globaleDienstleistungsmärkte hinweg und klassifiziert sie in drei Kategorien: führendeUnternehmen, maßgebliche Herausforderer und aufstrebende Unternehmen.Persistant stach aus folgenden Gründen hervor:- starkes IP-Portfolio in Horizontalen wie Cloud-Engineering, Analytik und UI/UXbis hin zu Vertikalen wie BFSI und Gesundheitswesen.- Wachstum, ermöglicht durch ein verstärktes Engagement mit bestehenden Kundenaus wichtigen Vertikalen.- von Kunden anerkannte solide Talent-Management-Praktiken, Flexibilität bei derPreisgestaltung und Ressourcen-Allokation.- verbesserte Fähigkeiten bei Cloud-Engineering durch die Übernahme vonUnternehmen wie MediaAgility und Data Glove.Rahul Shrivastava, Senior Vice President, Hi-Tech und ISV, von Persistent:"Software steht heute im Mittelpunkt jedes Unternehmens und macht es fürUnternehmen unerlässlich, Zugang zu Fachwissen im Bereich Software-Engineeringzu haben. Wir nutzen unsere Produkt-Engineering-DNA, um Lösungen für die