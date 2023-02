Ifo Etwas weniger Unternehmen melden Mangel an Fachkräften

München (dts Nachrichtenagentur) - Etwas weniger deutsche Unternehmen melden zu Jahresbeginn einen Mangel an Fachkräften. 43,6 Prozent der Unternehmen gaben im Januar an, von Fachkräftemangel beeinträchtigt zu werden, so eine neue Umfrage des Münchener Ifo-Instituts.



Im Oktober 2022 waren es noch 45,7 Prozent. "Die Sorgen der Unternehmen, passende Fachkräfte zu finden, bleiben weiterhin groß", sagte Ifo-Experte Stefan Sauer. Im Juli 2022 war das Allzeithoch von 49,7 Prozent erreicht worden.