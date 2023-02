10.02.2023 - In einmütiger Gleichzeitigkeit haben die beiden großen Notenbanken, die EZB in Europa und die Fed in den USA, in der vergangenen Woche nicht nur ihre Leitzinsen heraufgesetzt, sondern auch den Weg für ihre weitere Geldpolitik vorgezeichnet. Die Europäische Zentralbank hat auf ihrer Ratssitzung Anfang Februar ihre Leitzinsen um 50 Basispunkte (0,5 Prozentpunkte) weiter heraufgesetzt: Die Hauptrefinanzierungsfazilität wird nun mit 3,0 Prozent verzinst, die Spitzenrefinanzierungsfazilität mit 3,25 Prozent und die Einlagefazilität mit 2,5 Prozent. Diese Zinsschritte waren an den Märkten in dieser Höhe erwartet worden. Allerdings, und das ist etwas ungewöhnlicher, hat sich die EZB recht deutlich darauf festgelegt, dass auf der Ratssitzung am 16. März 2023 mit großer Wahrscheinlichkeit eine weitere Erhöhung in gleicher Höhe folgen wird. In der Pressemitteilung hatte die EZB zudem bekräftigt, dass sie an ihrem eingeschlagenen Kurs festhalte und die Zinsen „deutlich und in einem gleichmäßigen Tempo anhebt“.

Weitere Zinserhöhungen sind angezeigt, da die Preissteigerung in der Eurozone – trotz des jüngsten Rückgangs der Inflation – weiterhin deutlich höher ist als das Inflationsziel der EZB in Höhe von 2 Prozent. Maßgeblich ist für die EZB der harmonisierte Verbraucherpreisindex HVPI. Dieser hatte im Oktober vergangenen Jahres mit einem Anstieg von 10,6 Prozent voraussichtlich seinen Höhepunkt in diesem Zyklus überschritten. Seitdem geht die Inflation im Euroraum Schritt um Schritt zurück. Bis zum Jahresende 2022 fiel sie auf 9,2 Prozent. Im Januar kletterten die Verbraucherpreise laut Eurostat im Jahresvergleich immer noch um 8,5 Prozent.