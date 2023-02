Künstliche Intelligenz – Nicht nur der Kampf Microsoft gegen Google

Die Idee, eine Anwendung zu entwickeln, die mit Sprache arbeitet und vollautomatisch Texte und Bilder generieren kann, gibt es schon seit Jahrzehnten. Allerdings war die Internet-Infrastruktur bisher noch nicht reif dafür. Aber die IT-Welt hat sich in den vergangenen 25 Jahren sehr schnell weitergedreht. Microsoft, Google und andere profitieren heute von weitaus leistungsfähigeren Prozessoren und Algorithmen, neuen Techniken der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens sowie von der enormen Reichweite und den Möglichkeiten des Cloud-Computing.

KI-Hype an den Börsen

Auffällig ist jedoch, dass gerade jetzt an der Börse ein neuer Hype rund um die Künstliche Intelligenz entsteht. Anleger sollten sich jedoch nicht blind in diese Zukunftstechnologie stürzen, sondern Anwendungen und technische Möglichkeiten prüfen und bewerten. Die Euphorie hat die Aktienkurse von Small Caps in einer Weise in die Höhe getrieben, die sich ähnlich anfühlt wie andere Meme-Aktien-Manien angefangen bei Kryptowährungen über 3D-Druck bis hin zu Fleischersatz-Produkten und Cannabis.