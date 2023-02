Liebe Leserinnen und Leser

Der Markt ist bereit für den Start der nächsten Hausse im Metall- und Bergbausektor. Das Thema des letzten Bullenmarktes war die Globalisierung und das Entstehen einer neuen Mittelschicht in den von uns als BRIC (Brasilien, Russland, Indien, China) bezeichneten Ländern.

Von 2002 bis 2012 trieb die von diesen neuen Verbrauchern geschaffene Nachfrage die Rohstoffpreise auf ein neues Preisniveau und führte zu erheblichen Bewertungen auf den Aktienmärkten. Der führende Markt für Explorations- und Erschließungskapital und Unternehmen ist die TSX Venture Exchange, die die etwa zehnjährigen Hausse-/Bärenzyklen veranschaulicht.

Heute, etwa 10 Jahre später, hat sich das Thema umgekehrt, und diese einmalige Gelegenheit ist viel größer. Wir sind vom Thema Globalisierung zum Thema Deglobalisierung übergegangen und haben festgestellt, dass die Industrienationen der Welt die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen im Wesentlichen an ausländische Adressen ausgelagert haben.

Die Länder werden in Bezug auf strategische Ressourcen immer nationalistischer und schränken den Export ein oder verstaatlichen sogar potenziell Vermögenswerte von großer nationaler wirtschaftlicher Bedeutung. Das neue Wettrüsten geht um die Kontrolle über die wichtigsten Rohstoffe der Welt.

Globale Konflikte wie der Krieg in der Ukraine haben uns gezeigt, dass Abhängigkeiten von ausländischen Staaten leicht zu einer Unterbrechung kritischer Rohstofflieferketten führen können. Die zunehmenden Spannungen zwischen China und Taiwan haben das Potenzial, diese Versorgungsketten weiter zu unterbrechen, da China derzeit eine dominante Position bei der Lieferung und Verarbeitung von wichtigen Rohstoffen wie Lithium, Seltenen Erden und Kobalt einnimmt. Dadurch hat China einen erheblichen Einfluss auf die Industrieländer, die von diesen wichtigen Rohstoffen abhängig sind.

Diese Gesamtsituation wurde durch einen allgemeinen Mangel an einheimischen Ausgaben für die Rohstoffexploration in den letzten 10 Jahren unterstrichen und führte in vielen Industrieländern zu Problemen mit der einheimischen Versorgungssicherheit. "Not In My Backyard" war das Mantra des Tages.

Mineralische Ressourcen sind endlich und ohne neue Entdeckungen werden sie knapp. Die weltweiten Bestrebungen zur Elektrifizierung werden auch dazu führen, dass sich die traditionelle Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen auf die für die Energiespeicherung wichtigen Mineralien verlagert. Dadurch wird das Problem noch verschärft.

Das Land, das am meisten für die Auslagerung der Rohstoffversorgung und -verarbeitung bekannt ist, ist kein anderes als die weltweit führende Volkswirtschaft des 21. Jahrhunderts: Die Vereinigten Staaten von Amerika.

Der Vergleich der Marktkapitalisierung der weltgrößten Ölgesellschaften mit der der weltgrößten Bergbauunternehmen verdeutlicht eine erhebliche Diskrepanz. Wenn nur ein mäßiger Prozentsatz des Anlegerkapitals von den Ölgesellschaften zu den Bergbauunternehmen fließen würde, wäre das Ergebnis hinsichtlich der Bewertung sehr signifikant.

Name Marktkapitalisierung Name Marktkapitalisierung Saudi Aramco 1,9 Billionen BHP-Gruppe 167 Milliarden Exxon Mobil 486 Milliarden Rio Tinto 119 Milliarden Chevron 333 Milliarden Glencore 81 Milliarden Shell 215 Milliarden Vale 79 Milliarden Total 157 Milliarden China Shenhua 78 Milliarden ConocoPhillips 141 Milliarden Freeport 61 Milliarden PetroChina 135 Milliarden Southern Copper 57 Milliarden BP 122 Milliarden Anglo-American 55 Milliarden Equinor 103 Milliarden Fortescue 48 Milliarden TAQA 96 Milliarden Maaden 46 Milliarden Insgesamt 3,7 Billionen 791 Milliarden

Ein Unternehmen, das in der Lage ist, die derzeitige Situation in den USA zu verbessern und von Kapitalzuflüssen und Wertsteigerungen zu profitieren, ist US Critical Metals Corp. ("USCM") (TSXV: USCM, FSE: 0IU0, OTCQB: USCMF).

Das Geschäftsmodell des Unternehmens ist perfekt auf diese bedeutenden globalen Trends abgestimmt. USCM hat ein Portfolio von auf Entdeckung ausgerichteten Vermögenswerten in führenden US-Jurisdiktionen aufgebaut, die auf die Rohstoffe mit den größten prognostizierten Versorgungsengpässen abzielen und die kritischsten Anwendungen für nationale Interessen haben. Insbesondere die Elektrifizierung und die nationale Verteidigung.

Das Portfolio umfasst Lithium im Clayton Valley in Nevada, der einzigen lithiumproduzierenden Region in den USA, Seltene Erden in Montana, der Region, die vom US Geological Survey (USGS") und Rio Tino (zweitgrößtes Bergbauunternehmen der Welt) als neue potenzielle Quelle für Seltene Erden in den USA untersucht wurde, und Kobalt in Idaho, dem einzigen bekannten Ort in den USA, an dem Kobalt als Primärmetall in Lagerstätten produziert wird.

Lithium-Ton in Nevada

USCM verfügt über ein Lithium-Ton-Vermögen, das das Unternehmen Clayton Ridge Project nennt. Diese Lithiumquelle ist sehr ähnlich zu dem, was derzeit von Lithium Americas Corp. (Thacker Pass Projekt) (TSX: LAC, Marktkapitalisierung: $4,4 Milliarden CAD), ioneer Ltd. (Rhyolite Ridge Projekt) (ASX: INR, Marktkapitalisierung: 886 Mio. $), American Lithium Corp. (TLC Projekt) (TSX: LI, Marktkapitalisierung: 971 Mio. $) und Century Lithium Corp. (Clayton Valley Projekt) (TSX: LCE, Marktkapitalisierung: 207 Mio. $) entwickelt werden.

Lithium aus Ton hat das Potenzial, das prognostizierte erhebliche Lithiumdefizit in den USA zu beheben. Obwohl in einer Pilotanlage nachgewiesen wurde, dass Lithium aus Ton zu etwa 90 % gewonnen werden kann (siehe die Ergebnisse der Pilotanlage von Century Lithium), wurden diese Projekte bisher nicht in kommerziellem Maßstab durchgeführt. Es sieht jedoch so aus, als würde sich dies bald ändern und könnte zu einer erheblichen Neubewertung der Lithium-Tonerde-Vermögenswerte und -Unternehmen in den USA führen, da sich Thacker Pass der kommerziellen Produktion nähert.

General Motors, der größte US-Automobilhersteller, hat vor kurzem zugesagt, 650 Mio. USD in Thacker Pass (Lithium America Corp.) zu investieren, und zwar unter ganz bestimmten Bedingungen: 1. ein positiver Ausgang eines Rechtsstreits mit Umweltschützern, Viehzüchtern und indigenen Gruppen, die das Fortschreiten des Projekts aufhalten wollen, 2. die Aufteilung der US-amerikanischen (Thacker Pass) und argentinischen Vermögenswerte in separate Unternehmen. Dies unterstreicht einige der oben diskutierten Themen, zusätzlich zu der Gewissheit, dass General Motors eine umfangreiche technische Due-Diligence-Prüfung durchgeführt hat, um sicherzustellen, dass Lithium aus Ton in kommerziellem Maßstab realisierbar ist.

Erstens erließ der von Obama ernannte Richter, der den Vorsitz in dem Rechtsstreit führt, etwa eine Woche nach dieser Ankündigung eine Entscheidung, mit der das Genehmigungsverfahren an das Bureau of Land Management zurückverwiesen wurde. Dies zeigt, dass das Thema "Not In My Backyard" im Zusammenhang mit der Gewährleistung der nationalen Versorgungssicherheit der USA bei wichtigen Rohstoffen zurückgestellt wird. Die Richterin erklärte zwar, dass die Ambitionen der USA keinen Einfluss auf ihre Entscheidung hatten. Wenn jedoch der größte US-Automobilhersteller und politische Unterstützer der Demokraten sagt, dass dieses Projekt die Quelle des Lithiumbedarfs für seine sich entwickelnde Flotte von Elektroautos und -lastwagen darstellt, wäre es sicherlich Karriereselbstmord, seinen Fortschritt zu blockieren. Was wir tun, ist immer ein viel besserer Indikator als das, was wir sagen.

Zweitens wird mit der Trennung dieser Vermögenswerte ein wichtiges Problem gelöst. Die Gangfeng-Gruppe, der größte Lithiumproduzent in China, besitzt etwa 20 % von Lithium Americas. Dies ist für General Motors und die USA ein wichtiges Problem der Versorgungssicherheit. Durch die Trennung dieser Vermögenswerte können die Chinesen ihren Anteil am argentinischen Vermögenswert sichern, während General Motors sich auf den US-Vermögenswert Thacker Pass konzentrieren kann. Dies unterstreicht den nationalistischen Investitions- und Protektionismus-Trend, der sich bei den Rohstoffen fortsetzen wird.

Da sich diese Themen weiterhin durchsetzen, ist USCM in Nevada perfekt positioniert.

Das Unternehmen verfügt über breit gestreute Lithium-Tonschichten an der Oberfläche, eine beträchtliche geschätzte Mächtigkeit der Tonschichten von bis zu 200 Metern und wirtschaftliche Lithiumgehalte, die auf dem gesamten Grundstück beprobt wurden.

Wenn die Bohrergebnisse, die für dieses Jahr geplant sind, da das Unternehmen in diesem Jahr 1.500 Meter bohren muss, um den Erwerb von 100 % des Projekts abzuschließen, mit den anfänglich durchgeführten Arbeiten übereinstimmen, könnte USCM eine beträchtliche Wertsteigerung erfahren.

Interessanterweise wurde dieser Vermögenswert von derselben Gruppe erworben, die auch die ursprünglichen Flächen für ioneer und American Lithiun erkundet hat. Beides Unternehmen mit einem Wert von rund einer Milliarde Dollar. Dies ist nur eine der Anlagen, die sich derzeit im Besitz von USCM befinden.

Seltene Erden in Montana

USCM strebt in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das von dem ehemaligen USGS-Analysten für Seltene Erden und jetzigen Berater von USCM geleitet wird, ein Gebiet in Montana namens Sheep Creek an. Interessanterweise haben USGS und Rio Tinto, das zweitgrößte Bergbauunternehmen der Welt, den Süden des Staates geophysikalisch überflogen. In Anbetracht dieser gegenseitigen Verbindung ist es durchaus möglich, dass USCM eine Partnerschaft für ein möglicherweise wichtiges Gebiet in dieser Gegend eingegangen ist.

Der Gesamtgehalt an Seltenen Erden ist hervorragend. Bis zu etwa 18 % mit erheblichen Mengen an Neodym und Praseodym. Der höchste Wert der leichten Seltenerdelemente und der Elemente, die in Batterien und anderen wichtigen Anwendungen wie Laser-Entfernungsmessern und präzisionsgelenkter Munition verwendet werden. Bei den derzeitigen Preisen sind diese Gesteinsproben mit etwa 50 Gramm Goldäquivalent pro Tonne vergleichbar. Es ist nicht verwunderlich, dass das Forschungslabor der US-Armee der Montana Tech Mittel für die Untersuchung von Sheep Creek zur Verfügung gestellt hat, da der Bedarf an Seltenen Erden in der nationalen Verteidigungstechnologie sehr hoch sein kann.

Auf dem Grundstück wurde früher in drei historischen Minen Niob (zur Verstärkung von rostfreiem Stahl) abgebaut. USCM und sein Partner haben diese Minen erschlossen und dabei unterirdisch dieselben Mineralformationen wie an der Oberfläche vorgefunden. Historische Probenahmen haben einen etwa 2,5 Kilometer langen Korridor mit hochgradigen Seltenerdmineralisierungen zwischen diesen historischen Minen in Strukturen, die Karbonatite genannt werden, identifiziert.

Auf dem gesamten Grundstück wurden über 50 Karbonatitstrukturen identifiziert. Zum Vergleich: Mountain Pass, die einzige Seltene Erden produzierende Anlage in den USA, wurde auf einem Karbonatit entdeckt. MP Materials, Eigentümer von Mountain Pass, hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,5 Mrd. USD.

USCM und sein Partner beabsichtigen, die Ziele weiter zu verfeinern und im kommenden Jahr Bohrungen in diesem Gebiet durchzuführen. Wenn diese Gehalte über eine angemessene Bohrbreite erreicht werden, könnte USCM eine Seltene-Erden-Entdeckung von Weltklasse in den USA machen. USCM hat eine Vereinbarung über eine Beteiligung von bis zu 75 % an dem Projekt über die nächsten fünf Jahre getroffen.

Kobalt in Idaho

USCM verfügt über ein Grundstück, das buchstäblich im Herzen des Kobaltgürtels in Idaho liegt. Direkt neben der einzigen produzierenden Mine dieser Art in den USA gelegen, verfügt USCM über ein wahrscheinlich sehr begehrtes Teil des großen Puzzles.

Das Projekt befindet sich zu 100 % im Besitz von USCM und wurde von derselben Gruppe von Schürfern erworben, die auch die Anbauflächen für Patriot Battery Metals, ein Hartgestein-Lithiumunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 1,4 Mrd. CAD, zusammenstellten.

Die Mine, die sich im Besitz von Jervois Global befindet, ist die einzige ihrer Art in den USA, da Kobalt eines der Hauptmetalle in der Lagerstätte ist. Im Allgemeinen macht Kobalt nur einen sehr geringen Prozentsatz der wirtschaftlichen Mineralien in einer Lagerstätte aus und wird oft der Gold- und Kupferproduktion gutgeschrieben.

Die Mine ist mit einem IRR von fast 40 % nach Steuern sehr wirtschaftlich, hat aber einen Kapitalwert bei 8 % von etwas unter 100 Mio. USD. Jervois braucht mehr Reserven und USCM hat diese möglicherweise, da USCM den Großteil der historischen Untertagebaue auf seiner Seite der Grundstücksgrenze besitzt und Proben an der Oberfläche entnommen hat, die den Minenreserven entsprechen.

USCM plant, das Grundstück zu beproben, zu kartieren, zu vermessen und zu genehmigen, und wird Optionen prüfen, um den Vermögenswert durch ein Bohrprogramm weiter voranzutreiben. Eine Entdeckung hier hat einen natürlichen Ausgang und könnte ein weiterer bedeutender Gewinn für USCM sein.

Unternehmenshintergrund

USCM wird von einem sehr erfahrenen Team aus Finanz- und Technikern geleitet. Das Unternehmen wird von Darren Collins, CEO und Director, einem sehr erfahrenen Finanzfachmann mit dem erforderlichen Hintergrund für die Finanzierung, Verwaltung und Monetarisierung dieser Projekte, und Marco Montecinos, Vice President of Exploration und Director, einem Explorationsgeologen mit 35 Jahren Erfahrung bei der Suche nach Mineralvorkommen für einige sehr namhafte Bergbauunternehmen, geleitet.

Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von etwa 20 Millionen CAD und verfügte zuletzt über einen Barbestand von 3,8 Millionen Dollar. Die Insider des Unternehmens kontrollieren über 40 % der Anteile des Unternehmens.

USCM hat mehrere bevorstehende Katalysatoren, einschließlich Bohrungen, Probennahmen und Genehmigungsmeilensteinen in seinem Portfolio einzigartiger, auf Entdeckungen ausgerichteter Projekte kurzfristig zu melden. Diese Aktiva sind perfekt auf die wichtigsten globalen sich entwickelnden Trends ausgerichtet.

Um mehr über das Unternehmen zu erfahren, kann die Unternehmenspräsentation unter dem unten stehenden Link aufgerufen werden und bietet einen hervorragenden Überblick über die verschiedenen Aspekte dieses Artikels.

https://static1.squarespace.com/static/62029c0a188bdd69123c4d19/t/63e3 ...

Schlussfolgerung

Alles fügt sich zusammen und es könnte der größte Metall- und Bergbau-Bullenmarkt unserer Lebenszeit werden. Unternehmen wie US Critical Metals Corp., die in der Lage sind, Entdeckungen bei wichtigen Rohstoffen zu machen, die die Bausteine unserer Wirtschaft im neuen Zeitalter sind, haben das Potenzial, enorme Renditen für Investoren zu erwirtschaften. Wir empfehlen Ihnen, sich das Unternehmen anzusehen und mehr darüber zu erfahren, warum wir so begeistert von diesem Unternehmen und seinen Aussichten sind.

