US-Inflationsdaten nicht Fisch, nicht Fleisch

Auch die Inflationsdaten aus den USA vermochten es gestern nicht, den Börsen eine klare Richtung zu geben. Nicht Fisch, nicht Fleisch oder anders ausgedrückt, für jeden etwas dabei – so stieg nach den Zahlen zwar die Volatilität am Markt und sowohl Wall Street als auch der Deutsche Aktienindex legten bis zum Handelsschluss eine wahre Berg- und Talfahrt hin, um dann doch in der Nähe ihrer Vortagesniveaus den Handel zu beenden. In der zweiten Wochenhälfte geht es nun darum, wie die Mehrheit der Anleger die Zahlen auf den zweiten Blick interpretiert und daraus Schlüsse für die jeweilige Positionierung ableitet.

Die Inflation in den USA geht zwar weiter zurück, aber nur noch langsam. Die für die Geldpolitik relevante Kernrate lag im Januar mit 5,6 Prozent immer noch weit über dem Zielwert der US-Notenbank Fed von zwei Prozent. Zwei weiteren Zinserhöhungen auf den kommenden Sitzungen steht damit nichts im Weg. Nur was kommt danach? Das ist die Frage, die auch die gestrigen Zahlen nicht beantworten konnten.

Nach dem Tarifstreik der Post ist nun das Flughafenpersonal an der Reihe. An sieben deutschen Flughäfen dürfte am Freitag nicht mehr viel gehen. 10,5 Prozent mehr Lohn fordern die Gewerkschaften, um die Inflation auszugleichen. Was in den vergangenen Jahren noch als maßlos überzogene Forderung gegolten hätte, ist angesichts der derzeitigen Inflation tatsächlich angebracht. Mit 2,5 Millionen Beschäftigten dreht damit nun eine weitere Berufsgruppe deutlich an der Lohn-Preis-Spirale. Mit jeder Lohnerhöhung auch nur in diese Richtung dürfte das Ziel der Preisstabilität in Deutschland und der Eurozone in immer weitere Ferne rücken. Der Druck, über weitere Preiserhöhungen die Mitarbeitergehälter zu finanzieren, bleibt hoch.

United Internet nutzt den gefallen Börsenkurs zu einem großen Aktienrückkaufprogramm. Durch den Börsengang der Webhosting-Tochter Ionos verlor der Mutterkonzern deutlich an Wert. Ein optimaler Zeitpunkt also, um Geld in die Hand zu nehmen und die Vermögensstruktur des Unternehmens zu verbessern. Fast 14 Millionen Aktien sollen zu 21 Euro zurückgekauft werden. Anschließend soll das Grundkapital herabgesetzt werden. Gute Nachrichten also für bestehende Aktionäre, da sie in Zukunft einen prozentual höheren Anteil am Unternehmen halten werden.