Fast ein Drittel aller Geburten im Jahr 2021 durch Kaiserschnitt

WIESBADEN (ots) -



- Kaiserschnittrate in Deutschland lag im Jahr 2021 bei 30,9 % - doppelt so hoch

wie 1991 (15,3 %)

- Saarland mit dem höchsten Anteil an Kaiserschnittentbindungen, Sachsen mit dem

niedrigsten

- Nur ein Drittel aller Krankenhäuser bietet Geburtshilfe an, 1991 war es noch

fast die Hälfte



Rund 237 000 Frauen haben im Jahr 2021 per Kaiserschnitt entbunden - damit ist

fast jede dritte Geburt in einem Krankenhaus in Deutschland durch einen

Kaiserschnitt erfolgt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, lag

die Kaiserschnittrate bundesweit bei 30,9 %. Gegenüber dem Jahr 2020 (29,7 %)

ist sie damit leicht gestiegen. Über die letzten 30 Jahre betrachtet hat sich

der Anteil dieser operativen Eingriffe verdoppelt: Im Jahr 1991 brachten 15,3 %

der Frauen ihr Kind mit einer Sectio caesarea, so wird der Kaiserschnitt im

medizinischen Fachjargon genannt, auf die Welt. Neben dem Kaiserschnitt gibt es

noch weitere, wenn auch seltener angewandte Methoden der Geburtshilfe: Eine

Saugglocke wurde bei 6,3 % der Entbindungen im Jahr 2021 eingesetzt, eine

Geburtszange bei 0,2 % der Entbindungen. Insgesamt haben im Jahr 2021 62,5 % der

Frauen im Krankenhaus auf natürlichem Weg entbunden.