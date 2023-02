Gerade die hartnäckige Inflation mit der Konsequenz weiter steigenden Zinsen schüttelt der Markt wie eine kleine Erkältung ab. Nach der Schwäche vom Vortag wagt sich der DAX in der ersten Handelsstunde schon wieder nach vorn. Schnäppchenjäger scheinen geradezu darauf zu warten, immer noch einmal ein paar Punkte günstiger zugreifen zu können. Die Stabilität des deutschen Aktienmarktes ist beeindruckend.

Auch gerade deshalb, weil nach den jüngsten Inflationsdaten der Zieleinlauf für den Leitzins der US-Notenbank immer weiter nach oben verschoben wird. Der Arbeitsmarkt in den USA ist zu stark und die Inflation zu hartnäckig, um ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der Fed rechtfertigen zu können. Die Erwartungen des Marktes dessen, wo die Leitzinsen in den USA landen werden, wurden nach den Zahlen um weitere 25 Basispunkte nach oben gesetzt. Bereits nach den letzten Arbeitsmarktdaten waren sie um diesen Wert gestiegen. Im Juni könnte daher ein Leitzins von bis zu 5,5 Prozent in den USA gelten. Und solange die Fed die Zinsen anhebt, ist an ein Ende der Zinsschritte der Europäischen Zentralbank gar nicht erst zu denken.