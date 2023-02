Die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) konnte in den vergangenen Monaten von ihrem 12-Monatstief bei 149,20 Euro vom 28.9.22 bis zum 2.2.23, als sie bei 233,80 Euro ein 12-Monatshoch erreichte, um gewaltige 57 Prozent zulegen. Nach der Veröffentlichung Zahlen für das vierte Quartal 2022, im Zuge derer auch eine Absenkung des Umsatzausblicks gegeben wurde, sackte der Aktienkurs am 14.2.23 auf 212,60 Euro ab. Am 15.2.23 startete die Aktie freundlich bei 226,50 Euro in den Handelstag.

Unter der Annahme, dass MTU Aero Engines das Gewinnniveau aus dem Jahr 2019 schneller als erwartet erreichen werde und der als solide eingeschätzten Zahlen bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis 280 Euro JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zu den hohen Kurszielen zumindest die Marke von 240 Euro ins Visier nimmt.