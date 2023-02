BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat im vergangenen Jahr von der Nachfrageerholung profitiert und besser abgeschnitten als selbst erwartet. Der Umsatz kletterte um ein Viertel auf 1,57 Milliarden Euro und erreichte damit ein Rekordniveau, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bessenbach mitteilte. Zuletzt hatte das Management des SDax-Konzerns mit Erlösen am oberen Ende der Spanne von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro gerechnet.

Die Aktie des Herstellers von Achs- und Federsystemen, Kupplungen und Stützwinden legte am Vormittag um 2,1 Prozent auf 11,42 Euro zu. Seit dem Tief Ende September bei unter 6 Euro hat sich das Papier deutlich erholt, aktuell ist der Anteilsschein so teuer wie seit Kriegsbeginn in der Ukraine im Februar vergangenen Jahres nicht mehr.