Positive Entwicklung im ersten Quartal / Bertrandt veröffentlicht Bericht zum 1. Quartal 2022/2023 (FOTO)

Ehningen (ots) - Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 des Bertrandt

Konzerns verlief positiv. Die Auftragslage in der Automobilbrache stabilisiert

sich und eine steigende Projektvergabe an Entwicklungsdienstleister ist zu

verzeichnen. Die Gesamtleistung im Konzern stieg um über 20 Prozent im

Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2022/2023 im Vergleich zum Vorjahr. Für das

Gesamtjahr bestätigt Bertrandt das prognostizierte Wachstum der Gesamtleistung

um 60 bis 100 Millionen Euro.



Nachdem das Geschäftsjahr 2022/2023 im Oktober 2022 unter angespannten

weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen startete, wurden die globalen

makroökonomischen Vorhersagen zuletzt wieder leicht nach oben revidiert. Laut

ifo Institut ist auch die deutsche Autoindustrie besser aufgestellt als im

Spätsommer 2022 und die Auftragslage in der Branche stabilisiert sich. "Eine

verbesserte Branchenlage ist eine wichtige Voraussetzung, um langfristige

Herausforderungen in der Automobilindustrie rund um die Megatrends

Digitalisierung, autonomes Fahren, Vernetzung und Elektrifizierung zu

gestalten", so Markus Ruf, Mitglied des Vorstands der Bertrandt AG.