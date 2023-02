Wirtschaft Beschäftigung im Verarbeitenden Gewerbe gestiegen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Dezember 2022 gestiegen. Konkret lag die Zahl der Beschäftigten um 69.700 oder 1,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Mittwoch mit.



Ende Dezember waren gut 5,5 Millionen Personen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten tätig. Die Beschäftigtenzahl stieg damit in allen zwölf Monaten des Jahres 2022 gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat. Insgesamt blieb sie allerdings noch 1,8 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von Dezember 2019.