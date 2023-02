Fazit

Es deutet sich ganz klar ein Wochenschlusskurs unterhalb von 1.500 US-Dollar an, was mit einem Folgeverkaufssignal an 1.381 und 1.268 US-Dollar verbunden wäre. Entsprechend könnte man hierauf ein Investment beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VU0V5F abschließen. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beträgt 50 Prozent, rechnerische Ziele wurden für den Schein bei 4,64 und 5,69 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau von 1.610 US-Dollar noch unterschreiten. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 2,50 Euro ableiten.