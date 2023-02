PNE: Zielanhebung beim EBITDA

Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat der Windpark-Projektierer PNE AG im Rahmen vorläufiger Zahlen die Guidance beim EBITDA für das Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) auf 34 bis 36 Mio. Euro (zuvor: 20 bis 30 Mio. Euro) angehoben. Die Ergebnisverbesserung sei durch alle Geschäftsbereiche getrieben worden. Demnach hebe der Analyst seine EBITDA-Erwartung für 2022 ebenfalls an. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel von 26,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“ an.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.02.2023, 10:55 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von First Berlin Equity Research GmbH am 15.02.2023 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/26405.pdf



Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die PNE Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 17,64EUR gehandelt.