Cartier vergrößert Goldzonen auf Chimo-Mine!

– In der Goldzone 5NE kamen die Bohrungen auf 5,2 g/t Gold über 4 Meter. EIn Teilabschnitt kam sogar auf 16,5 g/t Gold über einen halben Meter.

– In der Goldzone 5BS kamen die Bohrungen auf 3,9 g/t Gold über 6,9 Meter, inklusive eines Teilabschnitts mit 9 g/t Gold über einen Meter.

Laut CEO Philipp Cloutier bestätigen die Ergebnisse die Kontinuität der Mineralisierung der Goldzonen in diesem Sektor. Insgesamt befinden sich auf dem Projekt 29 identifizierte Goldzonen, die sich innerhalb von 19 Goldstrukturen befinden. Die Streichlänge beträgt inzwoschen rund 3,7 Kilometer und reicht in eine Tiefe von bis zu 1,6 Kilometern (siehe Graphik unten)Cartier er. Das Chimo Goldprojekt kommt aktuell auf eine Ressource mit 720.000 Unzen Gold in der Kategorie der angedeuteten Ressourcen sowie 1,633 Mio. Unzen Gold in der Kategorie der vermuteten Ressourcen. In den kommenden Wochen wird Cartier Resources seine erste Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) für das Projekt vorlegen. Zudem ist auch eine neue Ressurcenschätzung geplant, mit der das Unternehmen Richtung 3 Mio. Unzen kommen will.

Aktieninfo Cartier Resources

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: ECR | CA1467721082

Aktienkurs: 0,12 CAD | 0,08 Euro

Börsenwert: ca. 41 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktienzahl voll verwässert: 340 Mio., davon Optionen: 18,2 Mio.; Warrants 7 Mio.:

Top-Anteilseigner: Management & Board, Agnico Eagle, O3 Mining, Quebec Funds

