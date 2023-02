MTN installiert EXFO's E2E Network, Service and Customer Topologie-Lösung Context in 14 afrikanischen Ländern für den effizienteren Betrieb von Mobilfunknetzen

QUEBEC CITY, 15. Februar 2023 /PRNewswire/ --EXFO, der Test-, Überwachungs- und Analyse-Experte der Kommunikationsindustrie, hat heute bekanntgegeben, dass die MTN Group seine Topologie-Lösung Context erfolgreich in 14 afrikanischen Ländern implementiert hat. Die Bereitstellung erfolgte im Rahmen der von MTN ergriffenen Initiative zur digitalen Umstrukturierung, mit der das Unternehmen die Bestands-, Sicherheits- und Leistungsfunktionen seiner Netze verbessern möchte. MTN ist der größte Mobilfunknetzbetreiber Afrikas und bietet mehr als 270 Millionen Kunden auf 19 Märkten umfassende Sprach-, Fintech-, Digital-, Enterprise-, Wholesale- und API-Services an.

Betreiber von MTN-Mobilfunknetzen in ganz Afrika, darunter die Early Adopter in Uganda und Südafrika, berichten, dass die Lösung von EXFO ihnen ein einfacheres Netzmanagement sowie eine bessere Sichtbarkeit ihrer Ressourcen für die Telekommunikation ermöglicht. Damit fällt es ihnen leichter, ihren Kunden die angeforderten Dienste in einer bestmöglichen Qualität zur Verfügung zu stellen. EXFO Context erlaubt MTN, sein Netzmanagement zu optimieren, so dass sich die Qualität der Bestandsdaten verbessert und robustere Planungs- und Assurance-Prozesse umsetzbar sind.

MTN hat die digitale Umstrukturierung seiner Mobilfunknetze zu einem seiner Hauptziele erklärt. Vor diesem Hintergrund soll die Übernahme der Lösung von EXFO wichtige Innovationen beschleunigen und die Einführung neuer Technologien fördern. EXFO Context versetzt die MTN-Netzbetreiber in die Lage, über alle Anbieter- und Technologie-Ebenen hinweg lückenlose Einblicke in ihre Ende-zu-Ende-Netze zu gewinnen und einen aussagekräftigen und aktuellen Überblick über ihre gesamte Infrastruktur zu erhalten.

Das ist insbesondere in einer Zeit notwendig, in der es aufgrund der steigenden Komplexität der Netze und der dafür benötigten Service-Assurance-Prozesse immer schwieriger wird, die angebotenen Dienste zuverlässig und mit der versprochenen Leistung bereitzustellen. Die Einführung neuer Technologien, wie 5G, Netzwerk-Virtualisierung und Programmierbare Netzwerke, erhöht die Anforderungen und damit auch die Notwendigkeit einer besseren Ende-zu-Ende-Sichtbarkeit.