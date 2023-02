DAX prallt erneut am 10er-EMA nach oben ab

Der DAX deutete damit eher weiter fallende Kurse an, kann sich im frühen Handel am heutigen Mittwoch aber doch wieder erholen und bis 15.450 Punkte ansteigen. Damit hat der DAX den wichtigen 10er-EMA erneut verteidigt. Solange der DAX über dem 10er-EMA notiert, ist mit kurzfristig eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Aktuell zeigt sich der DAX am Widerstand bei 15.450 Punkten. Gelingt ein weiterer Hochlauf, wäre die Marke von 15.500 Punkten als nächste Anlaufmarke zu sehen.

Aktuelle Lage