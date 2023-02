EDINBURGH (dpa-AFX) - Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will Berichten zufolge ihr Amt aufgeben. Das berichteten die Sender BBC und Sky News am Mittwoch unter Berufung auf Regierungsquellen./swe/DP/mis

Medien Schottische Regierungschefin Sturgeon will zurücktreten

