Auf Airbus sollen demnach 250 Flugzeuge entfallen, wie aus vorläufigen Mitteilungen hervorgeht. Ein Blick auf den Kursverlauf der Airbus-Aktie zeigt das Papier jedoch zwischen 90,00 und grob 120,00 Euro seit Ende 2020 eingekeilt, innerhalb dessen sich die Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen abwechseln. Aktuell herrscht ein Aufwärtstrend und brachte Kursgewinne an die obere Begrenzung hervor. Ein nachhaltiger Ausbruch ist bislang aber noch ausgeblieben, weshalb derzeit keine konsistenten Signale vorliegen. Erst bei einer nachhaltigen Auflösung dieser Seitwärtsspanne dürfte wieder größere Dynamik aufkommen.

Auflösung abwarten

Solange also die Seitwärtsbewegung anhält, sind nur zwischenzeitliche Investments auf Airbus möglich, größere Signalwirkung dürfte dagegen ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 121,00 Euro entfalten, in diesem Szenario könnten dann Gewinne an 128,34 und 139,40 Euro erfolgen. Ein Kursrutsch unter 110,00 Euro würde dagegen für einen unmittelbaren Test des EMA 200 bei 108,55 Euro sprechen, eine weitere Horizontalunterstützung darunter befindet sich um 100,94 Euro. Ein derartiger Fall könnte dann über kurzzeitige Short-Positionen abgedeckt werden. Insgesamt aber er wird die übergeordnete Aufwärtsvariante favorisiert, die allerdings erst noch aktiviert werden muss.