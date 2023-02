Der australische Explorer Tennant Minerals (WKN A3ET0R / ASX TMS) hat zuletzt immer wieder bemerkenswert hohe Gold- und Kupfergehalte auf seiner Bluebird-Entdeckung erbohrt, die Teil des Barkly-Projekts ist. (Wir berichteten.) Das Unternehmen erkundet aber nicht nur Bluebird weiter, sondern will auch der These nachgehen, dass es auf Barkly mehrere Vorkommen wie Bluebird geben könnte. Darum hat man jetzt – bei institutionellen und Großinvestoren – 5 Mio. AUD eingesammelt, die zukünftig eine aggressivere Herangehensweise erlauben sollten. Das Interesse bei den Investoren war offenbar gewaltig!

Oder wie Tennant Minerals es formulierte, war die Finanzierung „stark überzeichnet“. Auf jeden Fall hat das Unternehmen nun ausreichende Mittel um gleich mehrere Ziele zu verfolgen. Wie man mitteilte, sind Bohrungen geplant, um die Bluebird-Entdeckung nach Osten und Westen auszuweiten sowie die Ausdehnung der Vererzung in Tiefen von mehr als 400 Metern zu untersuchen. Ziel ist es, allein hier bereits eine hochgradige Kupfer- und Goldressource von mehreren Millionen Tonnen nachzuweisen.

Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren

Goldinvest.de auf LinkedIn folgen

Darüber hinaus sollen zusätzliche Ziele im 2,5 Kilometer langen Bluebird-Perseverance Korridor erkundet werden, die durch IP-Programme (Induced Polarization) sowie tiefere Bohrungen generiert wurden. So will Tennant weitere hochgradige Kupfer- und Goldentdeckungen machen. Zur Einordnung des Begriffs hochgradig: Zuletzt hatte man auf Bluebird 30,5 m mit 6,2% Kupfer und 6,8 g/t Gold, einschließlich 17,8m mit 11,5 g/t Gold und 16,1m mit 10,5% Kupfer erbohrt…

Insgesamt will Tennant mit diesen jetzt finanzierten Programmen innerhalb des Barkly-Projekts mehrere, Kupfer- und Goldvorkommen mit einem Volumen von zahlreichen Millionen Tonnen Erz nachweisen. Darin sieht man auch die Chance, ein eigenständiges Goldabbau- und Verarbeitungsprojekt zu errichten.

Fazit: Wir bewerten es als sehr gutes Zeichen, dass das Interesse der Anleger an dieser Finanzierungsrunde so hoch war. Wie man hört, konnten nicht alle Investoren das angestrebte Kontingent an Tennant-Aktien erhalten… Wir hoffen und gehen davon aus, dass Tennant Minerals mit gefüllter Kasse noch einmal einen Schlag zulegt und so in Zukunft ein noch stärkerer Newsflow erwartet werden kann. Wir sind schon gespannt, was dieser sehr aussichtsreiche – wenn auch noch riskante – Explorer 2023 erreichen kann!