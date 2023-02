EUR/USD kann 50er-EMA verteidigen, weiterer Hochlauf?

Zuvor hieß es im Insight: "Es könnte nun wie bereits zuvor zu einem erneuten Abprall am 50er-EMA im Tageschart nach oben und zu einem Hochlauf bis zum 10er-EMA im Tageschart bei aktuell 1,075 USD kommen. Hier könnte die Erholung bereits wieder auslaufen und ein erneuter Kursrücklauf bis zum 50er-EMA folgen. Kann EUR/USD aber doch weiter ansteigen, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstand im Bereich von 1,084 USD zu rechnen."

Der 10er-EMA wurde wie erwartet erreicht. Der nachhaltige Durchbruch nach oben steht aber noch aus. Es kommt nun wohl auf die US-Inflationsdaten an, die am heutigen Nachmittag um 14:30 Uhr publiziert werden. In der Folge der Daten könnte es zu einem zügigen weiteren Hochlauf oder zu einem Kursrutsch im EUR/USD kommen.