Starker Einstieg ins neue Messejahr - Erholungspfad seit Herbst sichtbar

Berlin (ots) -



- Publikum ist zurück: Über sieben Millionen Messebesucher 2022

- Anteil ausländischer Messeteilnehmer bereits auf Vor-Corona-Niveau - mit

Verschiebungen

- Engpässe in Visa-Stellen behindern Einreise



Halbzeit im besonders veranstaltungsstarken ersten Quartal des jungen

Messejahres: Seit Januar haben mehr als 50 Messen in Deutschland stattfinden

können, mehr als 60 sind noch bis Ende März geplant. Darunter sind Leuchttürme

wie die Reisemesse ITB in Berlin, die Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft ISH

in Frankfurt am Main und die Internationale Dental-Schau IDS in Köln. Letztere

feiert in diesem März 100 Jahre ihres Bestehens.