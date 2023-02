Berlin (ots) - Die Digitalisierung verändert das Recruiting in einem immer

rasanteren Tempo. Digitale Vorstellungsgespräche gehören mittlerweile zum

Standard, Online-Assessment Center sind auf dem Vormarsch und das Onboarding

findet in zahlreichen Unternehmen virtuell statt. Auch die Anzeigenschaltung

wird immer digitaler - und dies sogar bereits lange vor dem coronabedingten

Digitalisierungsschub. Die neue Ausgabe des BAP Job-Navigators wirft daher einen

umfassenden Blick auf die einzelnen Plattformen, auf den die Unternehmen der

verschiedenen Branchen die meisten Stellenanzeigen veröffentlichen. Wer ist

aktiver auf Online-Jobbörsen, wer auf eigenen Firmenhomepages? Und sind

Printmedien trotzdem noch relevant?



Indeed, Xing und Stepstone dominieren bei den Online-Jobbörsen





Zu den Online-Stellenbörsen zählen neben den großen, deutschlandweit oder sogarinternational aufgestellten Jobportalen auch branchenspezifische Plattformen undPortale mit regionalem Fokus. Die Anzeigenschaltung ist in der Regel hier zwarkostenpflichtig, erreicht aber oftmals aktiv suchende Fach- und Nachwuchskräftesehr gut. Arbeitgeber mit großem Besetzungsdruck inserieren ihre Positionendeshalb oft in mehreren Stellenbörsen. Insgesamt veröffentlichten Unternehmenund öffentliche Einrichtungen deutschlandweit im Januar 2023 über 1,1 MillionenStellen auf Online-Jobbörsen. Im Januar vergangenen Jahres lag dieser Wert nochbei 771.502 Stellen - ein klares Indiz dafür, wie sehr die digitalen Jobbörsenimmer mehr an Dominanz gewinnen. Die Top 3 Online-Jobbörsen sind nach Anzahl derveröffentlichten Stellenangebote Indeed (298.204 veröffentlichte Stellen imJanuar 2023), Xing (156.099 Stellen) und StepStone (150.847 Stellen).An der Spitze lag auf Online-Stellenportalen die IKT-Branche mit fast 153.000inserierten Jobs von über 8.600 Firmen, was ein deutliches Zeichen für denbesonders großen Personalengpass im IT-Sektor ist. Von diesen Stellen wurdenallein 86.609 auf Xing veröffentlicht. Die zweitmeisten Positionenveröffentlichte der Handel auf digitalen Jobportalen. Rund 24.000 Einzel- undGroßhändler inserierten nahezu 140.000 Stellen. Schließlich war der Einzelhandelvon Kurzarbeit in den letzten Jahren besonders stark betroffen und sucht nunhänderingend Personal. Denn viele bisherige Beschäftigte wanderten in andereBranchen ab und kehrten nicht mehr zurück. Hier ist jedoch nicht Xing, sondernIndeed die Jobbörse mit den meisten Inseraten (31.658 Stellen).Auch das verarbeitende Gewerbe inseriert Stellenanzeigen verstärkt digital undnutzt dafür am häufigsten StepStone. So schalteten fast 21.000Industrieunternehmen im Januar über 116.000 Stellen, wovon 37.054 Jobs auf