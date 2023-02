Überraschende Kehrtwende: Nur wenige Monate nach dem Anteilskauf hat Warren Buffett im vierten Quartal 2022 seine Anteile beim Chip-Riesen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) um sage und schreibe 86 Prozent reduziert. Bislang machten die TSMC-Anteile im Wert von insgesamt 1,4 Milliarden US-Dollar die zehntgrößte Position in Buffetts Portfolio aus – nun hält der Großinvestor nur noch 15 Prozent davon, wie aus der Pflichtmitteilung an die Börsenaufsicht hervorgeht. Die Nachricht blieb nicht folgenlos. In Reaktion auf Buffetts Verkauf brachen die Aktien im Handel in Taipeh um bis zu 3,6 Prozent ein.

Der Starinvestor schraubt aber auch an anderen Stellen seines Aktienportfolios. Seine Anteile an der Bank of New York Mellon und der Bank US Bancorp reduzierte er um 60 sowie um 90 Prozent. Beide Kreditinstitute hatten im Laufe des Jahres 2022 mehr als 20 Prozent an Wert eingebüßt und performten damit leicht schlechter als der US-Aktienindex S&P 500, der Buffett als Maßstab dient. Und nachdem der milliardenschwere Deal zwischen dem Videospiel-Unternehmen Activision Blizzard und Microsoft in den Fokus der Wettbewerbsbehörden gerückt ist, zieht Buffett auch daraus Konsequenzen: Seine Position bei Activision Blizzard reduziert er um 12,35 Prozent auf 52.717.075 Aktien.

Somit bleiben Buffetts größte Positionen Apple (rund 39 Prozent), die Bank of America (rund 11 Prozent), der Ölkonzern Chevron (10 Prozent) und Coca-Cola (8,5 Prozent).

Autor: (ner) für die wallstreet:online Zentralredaktion