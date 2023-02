Aufgrund der günstigen Bewertung ist es kein Wunder, daß die KA-Invest Anteile aufstockt, zuletzt am 27. Januar für 45.000 Euro. Hinter dem Investor verbirgt sich CEO Andreas Kroiss. Er formte durch den Ausbau der innovativen Akku-Plattform Power X-Change einen internationalen Händler mit Sitz in Landau/Isar (Bayern). Der Vorreiter im Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte setzt mit seinen Produkten Standards in puncto Ausdauer, Leistungsstärke und Sicherheit. Die Kunden schätzen die kabellose Freiheit bei allen Do-It-Yourself-Projekten und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis.

Aber Einhell verkraftete das gut, zwischen Januar und September erhöhte sich das Vorsteuerergebnis um 18% auf 69 Millionen Euro. Bei der Warenbeschaffung lösten sich die meisten Lieferengpässe. Die Rohstoffe, Produktions- und Frachtkapazitäten verbesserten sich ebenfalls. „Der Einhell-Konzern ist sehr zuversichtlich und stellt sich optimistisch den gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen.

Bei der Umsetzung der Strategie hat der Aufbau der Marke Einhell oberste Priorität. In existierenden Märkten strebt Einhell weitere Marktanteilsgewinne an. Zugleich wird die internationale Expansion weiter vorangetrieben“, so Kroiss am 23. Januar. Bereits vor Weihnachten hat Einhell zum ersten Mal in der Firmengeschichte die 1-Milliarde-Umsatz-Marke übertroffen. Der Anstieg geht vor allem auf die gestiegenen Marktanteile sowohl im Bereich Werkzeug als auch Garten zurück. „Ein Erfolgsgarant in nahezu allen Vertriebsländern ist unsere Power X-Change Akku-Plattform, mit der wir unseren Endkunden eine riesige Palette an Produkten zur Verfügung stellen, die alle mit denselben Akkus betrieben werden können. Bis Ende 2025 wollen wir die Anzahl der kompatiblen Geräte auf mehr als 350 erhöhen“, sagt Kroiss. Fazit: Einhell ist günstig. Folgen Sie dem Firmeninsider. Langfristig halten wir neue Allzeithochs für realistisch.