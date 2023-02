Wildpoldsried (ots) - Erstmals haben digital vernetzte E-Autos als Teil eines

virtuellen Kraftwerks das deutsche Stromnetz stabilisiert - und das während sie

normal im Alltag von Haushalten genutzt wurden. Der Übertragungsnetzbetreiber

TenneT konnte dabei auf die Speicherkapazität von E-Autos der sonnenCommunity

zurückgreifen und dadurch kurzfristig im Stromnetz auftretende

Frequenzschwankungen abfedern. Das Auto wird damit vom reinen Transportmittel

zum aktiven und stabilisierenden Teil des Energiesystems.



sonnen, weltweiter Innovationsführer für Speicher- und Vernetzungstechnologien,

erweitert sein bisher auf Stromspeichern basierendes virtuelles Kraftwerk

(sonnenVPP) um E-Autos. Mit diesem neuen "Kraftwerksblock" stehen dem

Übertragungsnetzbetreiber TenneT bisher ungenutzte Speicherkapazitäten von

E-Autos aus vernetzten Haushalten zur Verfügung. Nach einer erfolgreichen

Testphase wurde diese Technologie nun erstmals in den Alltag von Haushalten

überführt.





Verwendet werden dabei E-Autos mehrerer Hersteller in verschiedenen Haushaltender sonnenCommunity. Neben ihrer normalen Nutzung im Alltag werden die Autosnebenbei zum aktiven Teil des Stromnetzes: Erste Fahrzeuge sind im Netzgebietvon TenneT bereits in das sonnenVPP integriert und können so genanntePrimärregelleistung (FCR) erbringen. Das bedeutet, dass die Speicherkapazitätder E-Auto-Batterien innerhalb von 30 Sekunden flexibel regelbar für denAusgleich von Laständerungen und damit Frequenzschwankungen im Stromnetz zurVerfügung stehen muss. Das wird allein über einen intelligenten Ladevorgangerreicht, eine zusätzliche Abnutzung der Fahrzeugbatterien durch Entladen findetnicht statt.Im nächsten Schritt will sonnen weitere 5.000 sonnenCommunity-Haushalte miteinem Elektroauto und einem sonnenCharger für das virtuelle Kraftwerk nutzen.Gemeinsam mit den jeweiligen sonnenBatterien der Haushalte entspricht das einemPotenzial von rund 80 Megawatt. TenneT hat einen Primärregelleistungsbedarf von170 Megawatt. Mit der Einbindung von Elektroautos in das sonnenVPP stehen nebender Primärregelleistung viele weitere Anwendungen für das Stromnetz offen,welche das Zusammenspiel von Energiesystem und Transportmittel ganz neudefinieren."Wir stehen an der Schwelle zu der Entwicklung eines Ökosystems der ErneuerbarenEnergien, die sich mit dem Beginn des Internetzeitalters vergleichen lässt.Bislang isoliert agierende Assets werden miteinander vernetzt und entfalten soihr volles Potenzial. In der nächsten Stufe der Energiewende geht es nämlich