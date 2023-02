Hamburg (ots) -



- Verzögert: Zinswende hat die europäische Wirtschaft noch nicht eingeholt;

Durchschnittszinsen steigen nur langsam

- Vorsprung Niedrigzinsphase: Unternehmen in der Eurozone konnten ihre

Zinsrechnung halbieren; die kumulierten Ersparnisse zwischen 2009 und 2022

belaufen sich auf 1.424 Milliarden Euro (Mrd. EUR)

- Gewinner Deutschland: Die Zinsersparnisse der Unternehmen und vor allem der

Regierung überkompensieren die Rückgänge beim Netto-Zinseinkommen von

Haushalten und Finanzinstituten

- Dünnere Luft: Für kapitalschwache Unternehmen könnte es im Zins-Marathon eng

Die Europäische Zentralbank (EZB) drückt bei den Zinsanhebungen aufs Tempo. Seit

Juli 2022 hat sie die Leitzinsen bereits fünf Mal in Folge angehoben. Anfang

Februar folgte der bisher letzte Zinsschritt um weitere 0,5 Prozentpunkte (pp),

nun liegt der Leitzins auf 3 Prozent. Die Ziellinie im Wettlauf gegen die

Inflation ist aber bisher nicht erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt die jüngste

Studie des weltweit führenden Kreditversicherers Allianz Trade.





"Wer auf einen raschen Sprint bei der Zinswende gehofft hatten, wird enttäuschtwerden. Derzeit schaut es eher nach einem Marathon aus", sagt Milo Bogaerts, CEOvon Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Niedrigzinsphase: Regierungen und Unternehmen Gewinner - Banken und HaushalteVerliererDie Auswirkungen der Zinswende sind in der Wirtschaft bisher noch kaum spürbar.Das liegt einerseits daran, dass die Zinssteigerungen bisher noch kaum dieBestandszinsen beeinflussen. 2022 stiegen beispielsweise im Privatkundengeschäftdie Habenzinsen im Euroraum um nur 4 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr, dieSollzinsen gingen im gleichen Zeitraum sogar leicht zurück (-3 Basispunkte).Andrerseits profitierte die Wirtschaft von einem verbessertenNetto-Zinseinkommen aus der Niedrigzinsphase. Die Zinszahlungen von europäischenUnternehmen haben sich zwischen 2008 und 2022 nahezu halbiert aufschätzungsweise rund 136 Mrd. EUR. Kumuliert konnten sie zwischen 2009 und 20221.424 Mrd. EUR an Zinszahlungen einsparen. Bei den europäischen Regierungenbelaufen sich diese Zinsersparnisse - trotz kräftig steigender Schulden - auf400 Mrd. EUR. Auf diese Weise konnten sich Regierungen und Unternehmen durch dieNiedrigzinsphase einen deutlichen Vorteil verschaffen und sich so eine guteAusgangsposition für die Zinswende verschaffen.Banken und Haushalte konnten hingegen nicht von den niedrigen Zinsenprofitieren, im Gegenteil: ihre Netto-Zinseinkommen verschlechterten sich, bei