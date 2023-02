Edalat spricht für BAH (FOTO)

Berlin (ots) - Dr. Armin Edalat wird ab dem 1. März 2023 Pressesprecher des

Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller (BAH). Er übernimmt in der

Geschäftsstelle Berlin die Medienarbeit für politische, ökonomische und

wissenschaftliche Themen. Er berichtet an den Leiter Presse- und

Öffentlichkeitsarbeit, Christof Weingärtner, der künftig die strategische

Kommunikation des Verbandes verstärkt ausbauen wird.



Edalat ist Apotheker mit Weiterbildungen in Allgemeinpharmazie und

Ernährungsberatung sowie zum Fachredakteur an der Akademie der Deutschen Medien,

München. Zuvor war er mehr als fünf Jahre Mitglied der Chefredaktion der

Deutschen Apotheker Zeitung (DAZ). Nach seinem Studium der Pharmazie in Bonn

promovierte er in Tübingen zu einem pharmakologischen Thema. Danach sammelte er

praktische Erfahrungen in öffentlichen Apotheken, unter anderem als

Filialleiter. Nebenberuflich begann er seine journalistische Tätigkeit.