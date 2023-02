KfW Research Das zarte Pflänzchen des Optimismus wächst weiter

Frankfurt am Main (ots) -



- Mittelständisches Geschäftsklima steigt das vierte Mal in Folge

- Kräftige Verbesserung der Erwartungen, Lageurteile nur unwesentlich schlechter

- Unternehmen rechnen mit mehr Beschäftigung und weniger Inflation

- Angst vor steilem Konjunkturabsturz verflüchtigt sich mehr und mehr



Der Mittelstand beginnt das neue Jahr in nochmals verbesserter Stimmung: Das

Geschäftsklima steigt im Januar bereits das vierte Mal in Folge, diesmal um 3,3

Zähler gegenüber Dezember auf jetzt -11,0 Saldenpunkte. Der Tiefpunkt aus dem

vergangenen September wird bereits um 12,6 Zähler übertroffen. Damals war die

Erwartungskomponente des Geschäftsklimas unter dem akuten Eindruck der sich

anbahnenden Energiekrise auf tiefstes Rezessionsniveau gefallen. Im Januar

ziehen die Erwartungen um 6,2 Zähler auf jetzt -20,7 Saldenpunkte weiter kräftig

an. Die Geschäftslageurteile nehmen demgegenüber um unwesentliche 0,1 Zähler auf

-0,5 Saldenpunkte ab und liegen damit weiterhin nur knapp unter dem historischen

Durchschnitt.