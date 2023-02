Unternehmen bescheinigen sich positive Feedbackkultur, nutzen Mitarbeitergespräche aber eher selten / Randstad-ifo-Studie zur Feedbackkultur (FOTO)

Eschborn (ots) - Für den Geschäftserfolg, ob im ruhigen Fahrwasser oder in

Krisenzeiten, ist die Mitarbeiterzufriedenheit entscheidend. Um die Stimmung im

Unternehmen zu erfassen, spielen Feedbackgespräche eine wichtige Rolle. Wie oft

und worüber sich Arbeitgeber mit ihren Beschäftigten austauschen, zeigt eine

aktuelle Randstad Studie.



Genau einmal im Jahr - so oft setzt sich die Hälfte der Unternehmen mit ihren

Mitarbeitenden zusammen und führt Feedbackgespräche (49%). Regelmäßige Termine,

das zeigt die aktuelle Randstad-ifo-Personalleiterbefragung (https://www.randsta

d.de/hr-portal/personalmanagement/randstad-ifo-personalleiterbefragung/) (Q4

2022), sind eher die Ausnahme. Lediglich 6% der Befragten nutzen

Mitarbeitergespräche im monatlichen Rhythmus, um sich einen Eindruck zu

verschaffen, wie es um die Beschäftigten steht. 10% suchen den Austausch

vierteljährlich, 22% halbjährlich.





Nur in kleinen Betrieben (<50 Mitarbeiter) tauscht man sich häufiger aus. Hiersetzen 13% auf monatliche und 16% auf vierteljährliche Gespräche. ImBranchenvergleich werden regelmäßige Gespräche am häufigsten im Handelangeboten: in 8% der Unternehmen monatlich und in 17% vierteljährlich.Allerdings fallen im Handel Gespräche auch am häufigsten gänzlich weg (6%). Inder Dienstleistung werden Gespräche in 8% der Unternehmen monatlich und in 11%vierteljährlich angeboten. Halbjährliche Gespräche finden am häufigsten in derIndustrie statt (26%).43% der Unternehmen schätzen ihre Feedbackkultur positiv einSind Unternehmen damit zufrieden? 43% der Personalleiter:innen in Unternehmenbejahen dies und schätzen ihre Feedbackkultur als positiv oder sehr positiv ein.48% äußern sich neutral, 8% sind damit nicht zufrieden und 1% bewerten dieeigene Kultur sogar als sehr negativ. Um was geht es vorrangig in denFeedbackgesprächen? 85% der Unternehmen konzentrieren sich aufMitarbeiterzufriedenheit und Motivation, Weitentwicklungsmöglichkeitenbesprechen 72% und Zielvereinbarungen genauso wie Rückmeldung zur Selbst- undFremdeinschätzung werden in 53% der Unternehmen thematisiert."Ein informeller Austausch im Team ist gut und fördert das Miteinander. Doch füreine echte Feedbackkultur sind feste Formate wichtig", so Verena Menne, DirectorGroup Human Resources bei Randstad Deutschland: "Sie signalisieren: In diesemUnternehmen ist ein offener und respektvoller Austausch ein wichtiger Teil derArbeitsprozesse. In einer offenen Unternehmenskultur sind alle Belange wichtig,werden gehört und führen zu einem gemeinsamen Verständnis über Aufgaben undZiele im Unternehmen."Zwei Drittel der Unternehmen fragt Mitarbeiterzufriedenheit systematisch abUm Mitarbeitende langfristig an ein Unternehmen zu binden, ist eingrundsätzliches Stimmungsbild wichtig, um frühzeitig negativen Strömungenentgegenzuwirken. 68% der befragten Unternehmen setzen daher auf einesystematische Abfrage der generellen Zufriedenheit. In 55% der großenUnternehmen (>500 Beschäftigte) werden dafür externe Dienstleister angeheuert.Kleine Betriebe (<249 Beschäftigte) führen solche Befragungen in der Regelselbst durch. Auf eine feste Kontakt- bzw. Vertrauensperson (z.B. aus demBetriebsrat) setzen vor allem mittelständische (30%, 50-249 Beschäftigte) undgrößere Betriebe (37%) bis 500 Angestellte. Darüber hinaus nutzen diese auchhäufig noch den klassischen "Kummerkasten" (je 28%).Unternehmen ziehen aus Mitarbeiterfeedback Rückschlüsse übers UnternehmensklimaDie Rückmeldung von Mitarbeitenden nutzen 91% der Unternehmen, um darausRückschlüsse auf ihr Unternehmensklima zu ziehen, 65%, um ihre Prozesse zuoptimieren. Doch nur bei 29% steht die Bewertung von Führungskräften im Fokus."Dabei hängt beides untrennbar miteinander zusammen", erklärt Verena Menne:"Führungskräfte haben großen Einfluss auf das Klima und die Kultur. Aktiv denoffenen Austausch mit den Mitarbeitenden suchen, in festen Formaten aber auchbei Bedarf zwischendurch, darauf kommt es an."Über die Randstad-ifo-PersonalleiterbefragungDie vorgestellten Ergebnisse stammen aus derRandstad-ifo-Personalleiterbefragung Q4 2022 (https://www.randstad.de/hr-portal/personalmanagement/randstad-ifo-personalleiterbefragung/) , die quartalsweisedurch das ifo-Institut im Auftrag des Personaldienstleisters Randstaddurchgeführt wird. Die Studie befragt bis zu 800 Personalverantwortliche indeutschen Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen. Die Sonderfragen imvierten Quartal 2022 bieten einen Einblick in die Personalplanung sowie dasAngebot von Mitarbeitergesprächen.Über Randstad Gruppe DeutschlandRandstad ist Deutschlands führender Personaldienstleister. Wir helfenUnternehmen und Arbeitnehmern dabei, ihr Potenzial zu verwirklichen, indem wirunsere technologische Kompetenz mit unserem Gespür für Menschen verbinden. Wirnennen dieses Prinzip human forward. In der Randstad Gruppe Deutschland sind wirmit 47.300 Mitarbeitern und 550 Niederlassungen in 300 Städten ansässig. UnserUmsatzvolumen umfasst rund 1,895 Milliarden Euro (2021). Neben der klassischenZeitarbeit zählen die Geschäftsbereiche Professional Services,Personalvermittlung, HR-Lösungen und Inhouse Services zu unserem Portfolio. Wirschaffen als erfahrener und vertrauensvoller Partner passgenaue Personallösungenfür unsere Kundenunternehmen. Unsere individuellen Leistungs- undEntwicklungsangebote für Mitarbeiter und Bewerber machen uns auch für Fach- undFührungskräfte zu einem attraktiven Arbeitgeber und Dienstleister. Seit über 50Jahren in Deutschland aktiv, gehören wir mit der Randstad Gruppe Deutschland zurniederländischen Randstad N.V. Ein Gesamtumsatz von rund 24,6 Milliarden Euro(Jahr 2021), rund 653.300 Mitarbeiter im täglichen Einsatz und rund 5.000Niederlassungen in 38 Märkten machen unseren internationalen Unternehmenskonzernzum größten Personaldienstleister weltweit. Zu unseren nationalen Zweigstellengehören neben der Randstad Deutschland GmbH & Co KG außerdem die UnternehmenTempo Team, Gulp, Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad OutsourcingGmbH sowie Randstad Automotive und Randstad Financial Services. CEO ist RichardJager.