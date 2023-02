Hohe Versorgungsqualität unter ärztlicher Verantwortung - MVZ unabhängig von Interessen der Kapitalgeber

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Im Rahmen der aktuellen Debatte um MedizinischeVersorgungszentren (MVZ) wurde heute in einer Pressekonferenz in Berlin dasMemorandum mit dem Titel "Die Rolle von MVZ in der ambulanten medizinischenVersorgung - besteht regulatorischer Handlungsbedarf?" vorgestellt. DerDiskussionsbeitrag wurde auf Initiative des Bundesverbands der BetreiberMedizinischer Versorgungszentren (BBMV) und des Verbands Akkreditierte Labore inder Medizin e.V. (ALM) von Prof. Dr. Frank-Ulrich Fricke, Werner Köhler sowieDr. Stephan Rau verfasst.Zum Thema wurden bereits zahlreiche Studien und Positionspapiere veröffentlicht.Im Kern wird im heute veröffentlichten Memorandum deutlich, dass es in denbisherigen Studien keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass unterschiedlicheKapitalgeberstrukturen die ambulante Versorgung verschlechtern oder verteuern.Es gibt keine Evidenz dafür, dass Kapitalinteressen ärztliche Entscheidungenbeeinflussen oder eine Zunahme von MVZ der Versorgung von Patientinnen undPatienten schadet. Mit Blick auf die drängenden strukturellen Herausforderungenin der medizinischen Versorgung ist ein qualitätsorientierter Wettbewerb miteiner größtmöglichen Vielzahl an Versorgungsformen, Trägern und Kapitalgebernnotwendig. Das schließt MVZ mit nicht-ärztlichen, privaten Kapitalgeberausdrücklich mit ein. Da die Notwendigkeit der Erwirtschaftung von Erträgen(Renditeorientierung) ein Merkmal aller Versorgungsstrukturen imGesundheitswesen ist, können mithilfe adäquater rechtlicher Rahmenbedingungenfestgestellte negative Auswirkungen auf die Versorgungsqualität minimiert undgleichzeitig notwendige Investitionen gefördert werden.Träger- oder Inhaberschaft sind kein geeignetes Kriterium für eine gesetzlicheRegulierung ", betont die Vorsitzende des Bundesverbands der Betreibermedizinischer Versorgungszenten e.V., Sibylle Stauch-Eckmann. "Das Memorandumzeigt erneut, dass es keinen Zusammenhang zwischen der in MVZ geleistetenPatientenversorgung und der Inhaber- oder Trägerschaft gibt. Leider gerät aufGrund dieser Diskussion die wirklich wichtige Frage aus dem Blick, wie wir inDeutschland auch in Zukunft eine gute und wohnortnahe Gesundheitsversorgungsicherstellen können. Ich bin mir sicher, dass MVZ-Gruppen hier ein wichtigerTeil der Lösung sind. Die Potenziale dieser Versorgungsform müssen ohneScheuklappen in die politische Diskussion einbezogen werden", so Stauch-Eckmann."Ein qualitätsorientierter Wettbewerb in der medizinischen Versorgung brauchtkeine weiteren Beschränkungen in der Gründung von MVZ", so der Vorsitzende derAkkreditierten Labore in der Medizin e.V., Dr. Michael Müller. "Es ist fraglich,