Berlin (ots) - Das Universitätsklinikum in Schleswig-Holstein tut es, die

Malteser aus Baden-Württemberg und auch Pflegeeinrichtungen wie die

Seniorenresidenzen von Creatio aus Rheinland-Pfalz sind überzeugt: Die

Integration von Geflüchteten in die Pflege ist ein Gewinn für die Gesellschaft

und hilft den Unternehmen bei ihrer Personalpolitik. "Bundesminister Hubertus

Heil sagt zu Recht, dass wir alle Register ziehen sollten, um den

Fachkräftemangel in der Pflege zu lindern", betont Duniel Cardenas-Rodriguez von

der Initiative Match. "Dazu sollten wir auch Menschen aus dem Ausland

ansprechen, die bereits in Deutschland leben. Denn sie bieten gewaltiges

Potential."



Deutschland ist nach den Jahren 2015/16 auch aktuell wieder verstärktes Ziel von

Geflüchteten: 244.000 Erstanträge auf Asyl wurden 2022 gestellt, dies entspricht

einem Zuwachs von 28 Prozent. Hinzu kommen über eine Million Kriegsflüchtlinge

aus der Ukraine (Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 1/2023).





Erfahrungspotential wächst durch den Zuzug aus der UkraineUkrainische Pflegekräfte sind im Klinikum in Schleswig-Holstein sehr begehrt.Hier sind bereits 28 Ukrainerinnen als Pflegehelferinnen eingearbeitet, 20weitere befinden sich im Schutzstatus und lernen noch in Sprachkursen Deutsch.Der Malteser Hilfsdienst bereitet aktuell 19 ukrainische Pflegekräfte inStuttgart und Konstanz mithilfe von Qualifizierungsmaßnahmen auf ihreAnerkennung als Pflegefachkraft in Deutschland vor, um sie in der ambulantenPflege einzusetzen. Auch in der Altenpflege gibt es verstärkt Bestrebungen,Geflüchteten eine berufliche Perspektive anzubieten. So hat die SeniorenresidenzSt. Peter von Creatio beispielsweise einen Geflüchteten aus Eritrea erfolgreichbei der Anerkennung als Pflegefachkraft begleitet.Diskussionsforum zu Herausforderungen bei der Beschäftigung von GeflüchtetenAlle Praxisbeispiele verbindet, dass sie die bürokratischen Hürden bewältigenmüssen und die Integrationsarbeit mit Menschen mit Fluchterfahrungen besondersgeprägt ist. Die Initiative Match bietet am 28.02.2023 eine kostenfreie,digitale Fachveranstaltung an, um mit den Akteuren die Chancen undHerausforderungen der Beschäftigung von Geflüchteten zu diskutieren. In demzweistündigen Talk kommen auch Experten von Bildungseinrichtungen zu Wort, diebesondere Hilfsangebote für Geflüchtete ohne Qualifizierung in der Pflegeumsetzen.Zur Agenda und Anmeldung zum Match-Talk:https://www.match-pflege.de/veranstaltungen/Über MatchMatch ist eine Initiative zur Sicherung des deutschen Gesundheitswesens durchinternationale Gesundheitsfachkräfte, die im Dezember 2021 vom BildungsträgerLingoda ins Leben gerufen wurde. Die 180 Netzwerkpartner von Match setzen sichdafür ein, die Wege zur Gewinnung und Anerkennung von internationalenFachkräften zu vereinfachen, die hohe Qualität der sprachlichen und fachlichenWeiterbildung sicherzustellen sowie für die nachhaltige Integration zu sorgen.Der Kern von Match ist die Vernetzung - bundesweit und regional.Pressekontakt:Melanie StaudtM +49 173 193 26 41mailto:presse@match-pflege.dehttp://www.match-pflege.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168542/5441705OTS: MATCH