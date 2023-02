Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag seine Gewinne gehalten. Gegen 12:30 Uhr stand der Index bei rund 15.440 Punkten und damit 0,3 Prozent über Handelsschluss vom Vortag.Anleger warten auf die US-Einzelhandelsumsätze am Nachmittag. Sollten diese sich stark erholt haben, kann dies als weiteres Zeichen einer sich erholenden US-Wirtschaft gesehen werden. "Die Abwehrkräfte des Deutschen Aktienindex halten in diesen Tagen scheinbar jedem grassierenden Virus stand", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets.Entgegen der hartnäckigen Inflation und der weiter steigenden Zinsen bleibe der Dax robust. "Die Stabilität des deutschen Aktienmarktes ist beeindruckend", so Stanzl. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag etwas schwächer.Ein Euro kostete 1,0721 US-Dollar (-0,13 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9328 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 84,98 US-Dollar, das waren 60 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.