GOLDMAN SACHS stuft 1&1 auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für 1&1 nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufs durch den Internetprovider United Internet auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Das Vorhaben des Mutterkonzerns von 1&1 sollte positiv aufgenommen werden, da der Umfang deutlich höher als von Anlegern erwartet ausgefallen sei, schrieb Analyst Yemi Falana in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Programm untermauere den Fokus des Managements, die Unternehmenswerte herauszukristallisieren. Die Aktie von United Internet wird von Goldman Sachs nicht bewertet./ck/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 23:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 12,38EUR gehandelt.