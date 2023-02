MetallRente baut Position als größtes deutsches Branchenversorgungswerk 2022 weiter aus (FOTO)

Berlin (ots) - MetallRente, das gemeinsame Versorgungswerk von Gesamtmetall und

IG Metall, ist auch 2022 weiter gewachsen. Zum Jahresende gehörten insgesamt

rund 1,06 Millionen Verträge zur kapitalgedeckten Altersvorsorge und zur

Arbeitskraftabsicherung zum Bestand. Das ist ein Gesamtzuwachs von rund 6

Prozent. Zudem konnte MetallRente seinen Verbreitungsgrad in der Metall- und

Elektroindustrie und den angeschlossenen Branchen Stahl, Textil und Bekleidung,

IT sowie Holz und Kunststoff weiter ausbauen und einen deutlichen Zuwachs an

neuen Kundenunternehmen verbuchen.



Trotz Inflation: Mehr Unternehmen und Beschäftigte setzen auf MetallRente





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im Jahr 2022 verzeichnete MetallRente 69.200 Neuverträge zur betrieblichen undprivaten Altersvorsorge - ein Anstieg um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Die Neubeiträge beliefen sich auf 75,2 Millionen Euro. Der Bestand an Verträgenzur betrieblichen Altersvorsorge hat 2022 um 5,75 Prozent zugelegt. Damit istMetallRente erneut deutlich stärker gewachsen als der Gesamtmarkt derbetrieblichen Altersvorsorge, der 2022 laut Branchenverband GDV mit 16,4Millionen Bestandsverträgen auf dem Niveau des Vorjahres stagnierte. "Besondersfreuen wir uns darüber, dass sowohl die Unternehmen für ihre Beschäftigten, alsauch die Beschäftigten selbst, trotz spürbarer Inflation und der damitverbundenen finanziellen Anspannung, weiter in die betriebliche Altersvorsorgeinvestieren", betont MetallRente-Geschäftsführerin Kerstin Schminke.Derzeit sind die Angebote von MetallRente in rund 52.000 Unternehmen verfügbar.Damit zählte das Versorgungswerk im Dezember 2022 rund 2.000 Kundenunternehmenmehr als im Vorjahresmonat. "Positiv nehmen wir wahr, dass immer mehrUnternehmen ihren Beschäftigten die betriebliche Altersvorsorge imMetallPensionsfonds ermöglichen. Bei dem kapitalmarktorientiertenDurchführungsweg hatten wir im Jahr 2022 einen Zuwachs an Kundenunternehmen ummehr als 60 Prozent", hebt MetallRente-Geschäftsführer Hansjörg Müllerleilehervor.Auch bei den Beschäftigten erfreut sich der Pensionsfonds zunehmenderBeliebtheit. 2022 wurden rund 23.900 neue Vorsorgeverträge imMetallPensionsfonds abgeschlossen - etwa doppelt so viele wie im Vorjahr.Noch Potenziale bei der privaten ArbeitskraftabsicherungInsgesamt ist der Bestand an Verträgen zur Arbeitskraftabsicherung 2022 um 6,3Prozent auf mehr als 148.000 Verträge angewachsen. Gleichwohl bleibt dieVerbreitung des Arbeitskraftschutzes hinter den realen Bedarfen zurück. Rund8.800 Beschäftigte haben 2022 einen MetallRente-Vertrag zum finanziellen Schutzihrer Arbeitskraft abgeschlossen. Das sind 48 Prozent weniger als 2021. "In