DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Der Diagnostikspezialist dürfte solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die Vergleichswerte auch niedrig. Derweil könnte die Prognose für dieses Jahr leicht enttäuschen./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STRATEC Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,31 % und einem Kurs von 81,90EUR gehandelt.