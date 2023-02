Wort & Bild Verlagsgruppe geht mit Innovationseinheit 720 Health an den Start (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Digitalexpertin Sandra Dittrich als neue Geschäftsführerin

der Wort & Bild Verlagsschwester mit dem Ziel, innovative Geschäftsmodelle zu

entwickeln / Sitz in München und Berlin



Zum Jahresbeginn hebt die Wort & Bild Verlagsgruppe mit der Gründung von 720

Health den Ausbau der Geschäftsbereiche auf das nächste Level. Die

Innovationseinheit mit Sitz in München und Berlin wird als Nährboden und

Knotenpunkt für neue Ideen und Transformation in der Digital Health-Branche

fungieren. Die Geschäftsführung übernimmt Sandra Dittrich. Zuvor bildete sie

gemeinsam mit Peter Kanzler die Geschäftsführung der Wort & Bild

Verlagsschwester Isartal Health Media (IHM), die auf Neugeschäfte in den

Bereichen Content-Marketing und Zusatzprodukte spezialisiert ist. Dittrich

bringt Erfahrung in leitenden Positionen bei der Süddeutschen Zeitung mit, wo

sie digitale Produkte und Angebote verantwortete und verschiedene

Transformationsprojekte zum Erfolg führte.