GOLDMAN SACHS stuft NOKIA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Nokia nach Kommentaren und Daten von Hardware-Unternehmen aus der europäischen Tech-Branche auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,1 Euro belassen. Als eher defensiv, mit zudem stärkeren kurzfristigen positiven Kurstreibern und /oder attraktiven Bewertungen hebt Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Studie neben Nokia auch die Aktien von ASML und Infineon hervor. Allgemein, so schrieb er, deuteten die Ergebnisse des vierten Quartals auf eine Zweiteilung der Endmarkttrends für europäische digitale Wegbereiter (Digital Enabler) hin. Dabei sei eine Stärke bei den Ausgaben für Wafer-Fab-Ausrüstung (WFE) für Spitzentechnologie in den Bereichen Logic/Foundry, bei Halbleitern für die Automobilindustrie/Industrie und bei Festnetz-Investitionen erkennbar./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 19:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 4,387EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alexander Duval

Analysiertes Unternehmen: NOKIA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,1

Kursziel alt: 6,1

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m